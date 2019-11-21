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Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor
Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler sürüyor. Göstericiler, başkentteki Cumhuriyet Köprüsü çevresinde bekleyişini sürdürdü.
21.11.2019