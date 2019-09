Iraklı hayvansever yavru aslanı evinde besliyor

Aslanı her gün gezintiye çıkardığını belirten Birifkani, spor salonundan kafeye kadar gittiği her yere Leo`yu da götürdüğünü, aslanı sosyal yaşamına dahil ettiğini söyledi.

Birifkani, aslan bakıcılığının zor olmadığını ifade ederek, "Ona günlük yemek ve su temin ediyoruz ancak eğitimi zor bir iş. Aslanın evcilleştirilmesi konusunda çok zorlandık ancak şu an her şey istediğim gibi." diye konuştu.

Leo`yu görmek için her gün çok sayıda ziyaretçi geldiğini kaydeden Birifkani, yavru aslan için sosyal medyada açtığı hesapta on binlerce takipçisinin olduğunu belirtti.

"Leo, sadece tavuk eti yiyor"

Birifkani, yavru aslanın kırmızı et ve canlı tavuk yemediğini dile getirerek, "Leo, sadece tavuk eti yiyor. Önüne kırmızı et koyuyoruz ancak yemiyor. Kırmızı et yememesi yırtıcı olmamasını gösteriyor." dedi.