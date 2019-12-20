İngiltere'den Nepal'e yürüyen 73 yaşındaki gezgin İstanbul'da

Bir süre önce İstanbul`a gelen ve burada mola veren Pope, Avrupa Yakası`ndan Asya`ya yürüyerek geçmek için Valiliğe başvurdu.

"İstanbul`u da çok seviyorum."

Pope, köprüden yürüyerek geçmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, şöyle devam etti: ``Asya`dan Avrupa`ya geçeceğim. Bunun için çok heyecanlı ve mutluyum. İstanbul`u da çok seviyorum. Hayatımda hiç görmediğim ilgiyi burada gördüm. 2 yıl önce kalça kemiğimi kırdım. Ama şimdi güzel bir şekilde beraber koşuyoruz."