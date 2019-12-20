İngiltere'den Nepal'e yürüyen 73 yaşındaki gezgin İstanbul'da

`Evim` dediği arabasını da yanında götürdüğünü belirten Pope, "Asıl amacım Katmandu`daki çocuklara yardım toplamak ve onların eğitimine katkı sağlamak." dedi.
"İstanbul`u da çok seviyorum."
Pope, köprüden yürüyerek geçmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, şöyle devam etti:
``Asya`dan Avrupa`ya geçeceğim. Bunun için çok heyecanlı ve mutluyum. İstanbul`u da çok seviyorum. Hayatımda hiç görmediğim ilgiyi burada gördüm. 2 yıl önce kalça kemiğimi kırdım. Ama şimdi güzel bir şekilde beraber koşuyoruz."
Pope`ye köprüden geçerken polis eskortunun yanı sıra Spor AŞ Genel Müdürü Renay Onur ve Adım Adım Derneği üyeleri de eşlik etti.