İncir ve dut ağaçları kışın meyve verdi

Durmuşcan, yaptığı açıklamada, kışın meyve veren dut ve incir ağacını görünce şaşırdığını belirterek, "60 yaşındayım, ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. Yaz meyvesinin tadına kış ayında da baktım. Çok lezzetli. Allah`ın takdiri. Kış ayında bu durum çok alışılagelmiş değil, hayret verici." diye konuştu.