İnci kefalinin martılar ile mücadelesi

Van Gölü`nde yaşayan inci kefali, suyun tersine yüzerek tatlı sulara göçü sırasında martılarla da mücadele etmek zorunda kalıyor.

Balıkların göçü sırasında uygulanan av yasağını ise en önemli besin kaynağı balık olan Van Gölü martıları deliyor.

Gölden yılın belli döneminde üremek için somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefali bu zorlu yolculuğunda, martı engelini aşmak için de mücadele etmek zorunda kalıyor.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek amacıyla sürüler halinde Van Gölü`nü besleyen akarsulara akın eden binlerce inci kefalinin neslini korumak amacıyla av yasağı uygulanıyor.

Van Valiliği koordinesinde jandarma, emniyet ve belediye ekipleri, kaçak avcılığı önlemek amacıyla sıkı önlemler alırken, Van Gölü çevresinde yaşayan martılar ise yakaladıkları balıklarla kendilerine ziyafet veriyor.

Martıların, av sırasında birbirlerine karşı verdikleri mücadele ise ilginç görüntüler oluşturuyor.