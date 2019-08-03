İlk tövbenin kabul edildiği tepe: Cebel-i Rahme

Mekke`de bulunan hacı adayları, Kurban Bayramı arifesinde Arafat ve Müzdelife`de vakfe için gidecekleri alan ile bayramda Mina bölgesinde şeytan taşlayacakları mekanları geziyor.

Hz. Adem ile Hz. Havva`nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme, hacı adaylarının Arafat`ta ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.

Sıcak havaya rağmen günün her saati ziyaretçisi eksik olmayan tepeye merdivenlerle birkaç dakikada ulaşan hacı adayları, burada dua ediyor.

Hacı adayları, yakınlarına göndermek ve hatıra olarak saklamak için fotoğraf çektiriyor.

Özellikle akşam saatlerine doğru güneşin batışının ortaya çıkardığı olağanüstü manzara, tepeden net görülüyor.

Bazı kafileler, ziyaretlerini güneşin battığı ve doğduğu saatlere denk getirmeye çalışıyor.

Arafat ve Rahmet Tepesi Haccın en önemli rüknü "vakfe"nin yapıldığı yer olan Arafat, Mekke`nin 25 kilometre doğusunda, ova görünüşünde bir alan.

Cebel-i Rahme, yaklaşık 14 kilometrekare alana sahip Arafat`ın kuzey kesiminde bulunuyor.

İslam kaynaklarında, son peygamber Hazreti Muhammed`in Arafat vakfesini Cebel-i Rahme`nin yakınında yaptığı belirtiliyor.