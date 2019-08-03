TRT Haber

Az Bulutlu
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  29ºC
Az Bulutlu

İlk tövbenin kabul edildiği tepe: Cebel-i Rahme

Mekke'nin Arafat içerisinde yer alan, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu, ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme, hacı adaylarından büyük ilgi görüyor.

03.08.2019

Mekke`de bulunan hacı adayları, Kurban Bayramı arifesinde Arafat ve Müzdelife`de vakfe için gidecekleri alan ile bayramda Mina bölgesinde şeytan taşlayacakları mekanları geziyor.
Hz. Adem ile Hz. Havva`nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme, hacı adaylarının Arafat`ta ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.
Sıcak havaya rağmen günün her saati ziyaretçisi eksik olmayan tepeye merdivenlerle birkaç dakikada ulaşan hacı adayları, burada dua ediyor.
Hacı adayları, yakınlarına göndermek ve hatıra olarak saklamak için fotoğraf çektiriyor.
Özellikle akşam saatlerine doğru güneşin batışının ortaya çıkardığı olağanüstü manzara, tepeden net görülüyor.
Bazı kafileler, ziyaretlerini güneşin battığı ve doğduğu saatlere denk getirmeye çalışıyor.
Arafat ve Rahmet Tepesi
Haccın en önemli rüknü "vakfe"nin yapıldığı yer olan Arafat, Mekke`nin 25 kilometre doğusunda, ova görünüşünde bir alan.
Cebel-i Rahme, yaklaşık 14 kilometrekare alana sahip Arafat`ın kuzey kesiminde bulunuyor.
İslam kaynaklarında, son peygamber Hazreti Muhammed`in Arafat vakfesini Cebel-i Rahme`nin yakınında yaptığı belirtiliyor.
Fotoğraf: AA
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER