İlk hac kafilesi yurda döndü

Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getiren hacılar yakınları tarafından karşılandı.
Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Suudi Arabistan`ın Cidde kentinden İstanbul Havalimanı`na ulaşan hacı kafilesi, pasaport kontrolünü ardından bagajlarını teslim aldı.
Havalimanı işletmecisi İGA tarafından hacılara kırmızı karanfil takdim edilirken terminalde dönüşler nedeniyle yoğunluk oluştu.
Duygusal anların yaşandığı buluşmada bazı hacıların ağladığı görüldü.
Dış Hatlar Geliş Terminalinden çıkış yapan hacılar, yakınları ve aileleriyle kucaklaştı.