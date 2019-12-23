İletişim Başkanlığından "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi"
İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi" Taksim'de vatandaşların ziyaretine açıldı.
23.12.2019
Taksim Meydanı`nda kurulan dijital gösterim merkezinde açılan sergide projeksiyonlarla sahneye yansıtılan Güler`in çektiği fotoğraflar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan sergide Güler`in çeşitli dönemlerde çektiği 200`den fazla fotoğraf sergileniyor.
Sergiyi gezen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Güler`in Türkiye`nin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki bu sergi Ara Güler`i, bu toprakları, bu ülkeyi daha iyi anlama konusunda bir fırsat. Güler, Beyoğlu`nun, İstanbul`un, ülkemizin önemli bir değeri. Fotoğrafçılık tarihi açısından çığır açan bir yönü var. Savunduğu değerler, bu topraklara bağlılığı daha değerli kılıyor. Sergide eski İstanbul`dan, ünlülerden ve dünyanın dört bir yanından fotoğrafları var." diye konuştu.
Sergi 29 Aralık Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.