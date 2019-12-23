İletişim Başkanlığından "Ara Güler Dijital Fotoğraf Sergisi"

Sergiyi gezen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Güler`in Türkiye`nin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki bu sergi Ara Güler`i, bu toprakları, bu ülkeyi daha iyi anlama konusunda bir fırsat. Güler, Beyoğlu`nun, İstanbul`un, ülkemizin önemli bir değeri. Fotoğrafçılık tarihi açısından çığır açan bir yönü var. Savunduğu değerler, bu topraklara bağlılığı daha değerli kılıyor. Sergide eski İstanbul`dan, ünlülerden ve dünyanın dört bir yanından fotoğrafları var." diye konuştu.