İki asırlık su değirmeni ilk günkü gibi çalışıyor

Osmaniye`nin Kadirli ilçesinde 200 yıl önce yaptırılan su değirmeni, değirmenin sahibi aile tarafından 4 kuşaktır çalıştırılmaya devam ediyor.

İlçeye bağlı Değirmendere köyündeki dere yatağı üzerinde bulunan 2 asırlık tarihi değirmen, inşa edildiği günden bu yana köylülerin buğdaylarını öğütmeye devam ediyor.

Değirmendere ve civar köylerde yaşayanlara hizmet veren değirmen ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Yaşamakta olan kültürel miraslar" listesine alındı.