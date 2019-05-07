İHH, ramazan yardımlarına başladı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır ramazanda iftar sofraları kuran, gıda yardımlarında bulunan İHH, bu yıl da yetimlerin yüzünü güldürmeyi, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeyi hedefliyor.

İHH ekipleri, bu yıl da yurt dışında 120 ülkede ve bölgede, Türkiye`de ise 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için faaliyetlerini sürdürecek.

Bu kapsamda 91 İHH ekibi, 120 ülke ve bölgede faaliyet gösterecek. Ekiplerden bazıları 2 ayrı ülkeye giderek hayırseverlerin yardımlarını mağdur ve mazlumlara ulaştıracak.

İHH, ramazan ayı süresince yurt dışında ve yurt içinde olmak üzere toplam 250 bin koli yardım dağıtacak ve yüz binlerce kişiye iftar verecek.

Vakıf, kriz bölgelerine ağırlık vererek Suriye, Yemen, Somali, Sudan, Gazze, Doğu Türkistan, Bangladeş, Irak ve Arakan gibi bölgelerdeki çalışmalarını hızlandıracak, Suriye`deki savaş bölgelerinde ve kamplarda her gün sahur ve iftar yemeği sunacak.