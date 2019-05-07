İHH, ramazan yardımlarına başladı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır ramazanda iftar sofraları kuran, gıda yardımlarında bulunan İHH, bu yıl da yetimlerin yüzünü güldürmeyi, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeyi hedefliyor.
İHH ekipleri, bu yıl da yurt dışında 120 ülkede ve bölgede, Türkiye`de ise 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için faaliyetlerini sürdürecek.
Bu kapsamda 91 İHH ekibi, 120 ülke ve bölgede faaliyet gösterecek. Ekiplerden bazıları 2 ayrı ülkeye giderek hayırseverlerin yardımlarını mağdur ve mazlumlara ulaştıracak.
İHH, ramazan ayı süresince yurt dışında ve yurt içinde olmak üzere toplam 250 bin koli yardım dağıtacak ve yüz binlerce kişiye iftar verecek.
Vakıf, kriz bölgelerine ağırlık vererek Suriye, Yemen, Somali, Sudan, Gazze, Doğu Türkistan, Bangladeş, Irak ve Arakan gibi bölgelerdeki çalışmalarını hızlandıracak, Suriye`deki savaş bölgelerinde ve kamplarda her gün sahur ve iftar yemeği sunacak.
Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında 150 liraya bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek. Bayramlık kıyafet yardımları, 43 ülkede 67 bin 920 yetim ve çocuğa ulaşacak.
İlk yardımlar, Yemen ve Afganistan`a ulaştı
Yemen`e giden ekipler, yılın ilk ramazan yardımlarını dağıttı. Bu kapsamda Yemen`de 3 bin 245 gıda kolisi dağıtılırken 11 bin 176 kişiye de iftar verilmesi planlandı. İHH, ayrıca yine hayırseverlerin destekleriyle 200 adet adak, akika kurban kesimi yapacak ve mağdur ailelere dağıtacak.
Afganistan`ın bazı bölgelerine ulaşan ekipler, burada da 8 bin 382 kişiye kumanya ulaştırırken 850 kişiye de iftar verecek. Afganistan`ın çeşitli bölgelerindeki 600 muhtaca da ayrıca zekat ve fitre dağıtımları gerçekleştirilecek.
İHH ekipleri Ruanda, Togo, Myanmar, Endonezya (Açe), Filipinler (Moro) ve Bosna`ya ulaşarak hayır sahiplerinin yardımlarını mazlum ve mağdurlara ulaştırmaya başladı.
Katkıda bulunmak isteyenler, FITRE yazıp 4072`ye kısa mesaj göndererek 23 lira, IFTAR, KUMANYA ya da BAYRAMLIK kelimelerinden birini yazıp 3072`ye kısa mesaj göndererek 5 lira yardımda bulunabilecek.
Ayrıca hayırseverler, İHH`nın banka hesapları, internet sitesi veya en yakın İHH merkezine başvurarak bağış yapabilecek.