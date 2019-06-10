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Parçalı Bulutlu

İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen

Kırklareli'nde, kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanları, dünyada nadir görülen gölleri, temiz havası ve manzarasıyla ziyaretçilerini etkiliyor.

10.06.2019

Longozlar, çeşitli kuş, balık ve ağaç türleri, eğrelti otu, nilüferlerin yanında göl soğanları ve su menekşesi gibi endemik türlere de ev sahipliği yapıyor.
Doğal güzellikleriyle ilgi çeken longoz, ilkbahar ve yaz mevsiminde yeşil doğasıyla dikkati çekiyor.
Göl ve derelerin denizle buluştuğu, çok sayıda kuş türünü bünyesinde barındıran longozun doyumsuz manzarası görenleri adeta büyülüyor.
Mert Gölü içerisinde kano ile gezinerek longozun zengin florasına tanıklık etmek mümkün.
Ağaçların arasında kürek çekerek longozun derinliklerine ulaşanlar, ağaçların göle yansımasını, birçok bitki türünün güzelliğini görebiliyor.
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