İdlibli Hayat, engelli kardeşleri ve ailesi için yardım bekliyor

Ahmed, İdlib`in Cisir Eş Şuğur ilçesine bağlı Asafir köyünde, doğuştan felçli iki kardeşi, 91 yaşındaki babası ve 85 yaştaki annesiyle yaşıyor.

Ahmed, iki zihinsel ve bedensel engelli kardeşi ve yatalak annesinin bakımlarını üstlenerek fedakarlık örneği sergiliyor.

Evinin önündeki bahçesinde temel ihtiyaçlarını karşılamak için sebze eken Ahmed, yaklaşık 35 yıldır kardeşlerine baktığını söyledi.

Ahmed, babasının ancak bir baston yardımıyla yürüyebildiğini, annesinin de sırtında oluşan kambur yüzünden emekleyerek hareket edebildiğini dile getirdi.

Ahmed, ailesine bakmak için evlenmediğini hatta evden uzaklaşamayacağı için çalışamadığını da anlatarak şöyle devam etti: "Aileye benden başka bakabilecek kimse yok. Onlarla meşgul olmaktan hiçbir işte çalışamadım. Onların yemeğini bile ben ellerimle yediriyorum. Onlar kendi başına neredeyse hiçbir şey yapamıyorlar. Onların benden başka kimsesi yok. O yüzden evlenmedim."

"Ne mazot ne odun var" Ahmed, "Eve gelir lazım. Kış geliyor. Şu an üşüyorlar. Ne mazot ne odunumuz var. Bize yardım eden kimse yok. Onları ısıtmak için üç battaniye örtüyorum. Hayat giderek zorlaşıyor." diye konuştu.

"İki yıldan bu yana et yedik diyemem" Ahmed, az miktardaki yardımlarla ancak domates ve ekmek gibi temel gıdalara gücünün yettiğine dikkat çekerek, "İki yıldan bu yana et yedik diyemem." ifadesini kullandı.

Esed rejiminin saldırılarından endişe eden Ahmed, "Bombardıman olursa hiçbir yere gidemem. Bana yardım edecek kimsem yok. Gideceğimiz yerde kira ödeyecek gücüm yok. O yüzden hepimiz bir odada toplanıp sabredeceğiz." dedi.