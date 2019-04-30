“İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne” yoğun saldırılar sürüyor

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İdlib mutabakatından bu yana ilk kez varil bombasının da kullanıldığı saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

İdlib`in güneydoğusundaki Abidin, Ureynibe, Termala ve El Habit köylerine, Hama`nın kuzey kırsalında Latamne ve Kifrenbude ilçesine, Hama`nın batı kırsalında El Sahır, Bab el Taka, El Uremye, El Tüveyne, El Havice ve El Huveyz köylerine yoğun hava ve kara saldırısı düzenleniyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait bir savaş uçağının Abidin ve Ureynibe köylerine yaptığı saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı.

Esed rejimine ait helikopterler, İdlib mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018`den itibaren ilk defa varil bombalı saldırı düzenledi.

Bu arada, Kifrenbude ilçesi, El Kassabiyye ve El Habit köylerini hedef alan hava saldırılarının ardından, bu yerleşimlerde kalan az sayıda sivil de beldeden göç etmeye devam ediyor.

Sabah düzenlenen saldırılarda 1 sivil ölmüş, 6 sivil yaralanmıştı. Ayrıca bir okul ve sağlık merkezi vurulmuştu.

Saldırılar, dün de bir sağlık merkezi ile doğum hastanesini hedef almış, her ikisi de hizmet dışı kalmıştı.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018`de Soçi`de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.