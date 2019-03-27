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Idai kasırgasının vurduğu Mozambik'te yeni tehdit kolera

Idai kasırgasının vurduğu Mozambik, felaketin yaralarını sarmaya çalışırken, şimdi de kolera ve diğer hastalık tehditleriyle karşı karşıya.

27.03.2019

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) salı günü yapılan açıklamada, Mozambik`in kolera ve diğer hastalıkların tehdidi altında olduğu belirtilerek, kasırganın vurduğu bölgelerde yardım operasyonlarının devam ettiği ifade edildi.
DSÖ, 900 bin oral kolera aşısının bu haftadan sonra gelmesinin beklendiğini aktardı.
Sıtma hastalığını taşıyan sivrisineklerin durgun suda ürediğine vurgu yapan Dünya Sağlık Örgütü, Mozambik`teki sıtma vakalarında da artış beklendiğini duyurdu.
Birleşmiş Milletler (BM), Idai kasırgasının ardından Mozambik`teki 1,8 milyon kişiden bazılarının acil yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı.
Ölü sayısı 468`e ulaştı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Idai kasırgasının Afrika tarihindeki en kötü hava kaynaklı felaketlerinden olduğunu belirterek, kasırganın istila ettiği Mozambik`teki açlığın artışından bahsetti.
Portekiz`in Lusa haber ajansının Mozambik`teki yetkililere dayandırdığı habere göre de, Idai kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 468`e ulaştı.
Ayrıca Zimbabve`de 259, Malavi`de en az 56 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Fotoğraf: Reuters / AP / AFP
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