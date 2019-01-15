İç savaştan kaçan Suriyelilerden "Türk devleti bize çok iyi bakıyor" mesajı

ABD heyeti Patriot'lar için ikinci kez Türkiye'de

Suriye`nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad, Rasulayn ve Aynularab`tan (Kobani) yüz binlerce Suriyeli, toprakları terör örgütlerince işgal edilince akrabalarının da bulunduğu Şanlıurfa`ya sığınmak zorunda kaldı.

Türkiye`ye "muhacir" olarak gelip, "ensar" bilinciyle karşılanan Suriyeliler, Suruç ilçesinde kendileri için oluşturulan Türkiye`nin en büyük çadır kentinde huzur içinde yaşamlarına devam ediyor.

Tüm ihtiyaçları Türkiye tarafından karşılanan Suriyeli Kürt ve Araplar, ülkelerine barış ve huzur gelmesi için topraklarının terör örgütü YPG-PYD/PKK`nın işgalinden kurtarılmasını umutla bekliyor.

Aynularablı Kürtlerden Ahmet Süleyman, muhabirine açıklama yaptı. Aynularablı Kürtlerden Ahmet Süleyman, iç savaşın başlamasının ardından ölmemek için Türkiye`ye kaçtıklarını söyledi.

Suriye`den ilk geldiklerinde Türkiye`yi çok iyi tanımadığını anlatan Süleyman, "Türkiye`ye geldiğimizde bize çok iyi sahip çıktılar, çok yardımcı oldular. Devlet bize çok iyi bakıyor. Eğer Türkiye`ye gelmeseydik orada perişan olacaktık." dedi.

Süleyman, vatanlarını çok özlediklerini ve savaşın bir an önce bitmesini beklediklerini ifade etti. Yaşadıkları bölgelerin şu anda terör örgütünün işgalinde olduğunu kaydeden Süleyman, "Teröristler evlerimizi harap ettiler, yıktılar. Biz artık bu bölgelerin terörden temizlenmesini istiyoruz. Türkiye`nin temizlediği bölgeler artık güven, selamet içinde. Oradaki insanlar mutlu bir şekilde hayatlarına devam etmeye başladılar." diye konuştu.

İdlib`den 7 çocuğuyla Türkiye`ye gelen Ahde Cemal, muhabirine açıklama yaptı. İdlib`den 7 çocuğuyla Türkiye`ye gelen Ahde Cemal ise çocuklarının burada eğitimlerine devam ettiğini söyledi.

"Suriye`de kalsaydık ölürdük" Çocuklarını güven içerisinde büyütmek için ülkesinden kaçtığını ifade eden Cemal, şöyle devam etti: "Çocuklarım burada eğitimlerine çok güzel devam ediyorlar. Eğer Suriye`de kalmış olsaydım ya çocuklarım ölecekti ya da terör örgütleri onları zorla yanına alacaktı. Biz artık topraklarımızda ne terörist ne de savaş istiyoruz. Ülkemize barış gelmesini ve doğduğumuz topraklarda huzur içinde yaşamak istiyoruz."

Tel Abyadlı 5 çocuk annesi Esma el Hadi, muhabirine açıklama yaptı. Tel Abyadlı 5 çocuk annesi Esma el Hadi de Kürt olduğunu belirterek, kendilerine sahip çıkan Türk devletine ve halkına minnettar olduklarını dile getirdi.