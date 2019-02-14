Hurda otomobil ve motosiklet parçalarına sanatsal dokunuş

Kızılağaç Mahallesi`nde yaşamını sürdüren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu 48 yaşındaki Koçak, 25 yıldır hurda malzemeleri heykele dönüştürüyor.

Sıra dışı çalışmalarıyla bilinen sanatçı, Bodrum`da sanayi esnafını ziyaret ederek hurdaya ayrılan malzemeleri topluyor. Bu malzemeleri atölyesine getiren Koçak, hayvan veya insan temalı heykel çalışmalarına başlıyor.

Koçak`ın hurda ve metalle sanat eserleri yaptığını bilen bazı komşuları da evlerinde kullanmadıkları metal malzemeleri hurdacıya vermek yerine değerlendirilmesi amacıyla sanatçıya hediye ediyor.

Yaptığı heykeller birçok sergide yer alan sanatçı, bunlardan bazılarını da evinin bahçesinde tutuyor. Koçak`ın en son yaptığı 100 parçadan oluşan ve yaklaşık yarım ton metal malzeme kullandığı 2,5 metrelik boynuzgaga kuşu heykeli de Torba Mahallesi`ndeki bir villanın bahçesinde sergileniyor.

Geri dönüşüme gidecek malzemeler hayata dönüyor Koçak, atık parçaları değerlendirmek için yaklaşık 25 yıldır heykeller yaptığını söyledi. Heykellerinde genel olarak otomobil, motosiklet ve bisiklet parçaları kullandığını ifade eden Koçak, "Atılan birçok atık malzemeleri bir araya getirerek heykeller yapıyorum. Geri dönüşüme gidecek olan malzemeleri bir şekilde hayata döndürmeye çalışıyorum." dedi.

"Heykelleri şömine başında veya yatak odasında görmek mümkün" Atık malzemelerden yaptığı eserlerin birçok evin bahçesinde sergilendiğine değinen Koçak, şöyle konuştu: "Bugüne kadar yaptığım birçok heykelim ev, villa, otel ve turizm işletmelerinin bahçelerinde sergileniyor. İnsanlar bu heykelleri sahiplenmek istiyor. Metal, paslı ve soğuk olmasına rağmen, yaptığınız içtenliği ve yumuşaklığı göz önünde bulundurduğunuzda, insanlar bunu evlerinin içine bile alıyorlar. Heykelleri şömine başında veya yatak odasında bile görmek mümkün. Bu eserler iç mekanlarda da yer alıyor diyebiliriz."

Deniz hayvanlarından esinlendiğini anlatan Koçak, şimdiye kadar denizatı başta olmak üzere, balık, yengeç gibi deniz ürünlerinin yanı sıra, kartal, karga, keçi ve kaplumbağa gibi değişik hayvanlar yaptığını da belirtti.

Sanayicilerle ahbap olmuş Sanayideki tamircilerle artık ahbap, dost olduklarını aktaran Koçak, "Her gittiğimde benim kullanabileceğim parçaları ayırmış oluyorlar. Çevremdeki insanların evde kullandıkları bir metal eşyaları `Bu Rıfat`ın işine yarar` deyip bahçeme bıraktıkları bile oluyor. Bu çok sevindirici bir şey." dedi.

Projelerini sürdürmeye devam edeceğine işaret eden Koçak, 6 metrelik bir kayayı oyarak metalle farklı bir figür yapmaya başladığını vurguladı.

Kuşu Endonezya`da görmüş Villasının bahçesinde atık malzemelerden yapılan boynuzgaga kuşunun heykelini sergileyen diş hekimi Habip Şen ise Endonezya`da bir kuş parkında gördüğü bu kuştan çok etkilendiğini, hatta çift olarak gezen bu türün bir süre omzunda kaldığını söyledi.