Hurda aldığı klasik aracını 60 bin liraya yeniledi

Rizeli olan ve küçük yaştan itibaren ilgi duyduğu antika ve eski eşyaları biriktirerek evinde muhafaza eden Ödemiş, klasik otomobil alma hayali kurmaya başladı.

Ödemiş, yaklaşık 2 yıl önce internette gördüğü ve adeta hurdaya dönmüş 1951 model otomobili 15 bin liraya satın aldı.

Ödemiş, Ordu`nun yanı sıra farklı illerdeki oto tamircileri aracılığıyla 60 bin lira harcayarak aracını orjinaline uygun yeniledi.

Yarım asrı deviren otomobil, yeni haliyle görenlerin dikkatini çekiyor.

Memur olan Recep Ödemiş, yaptığı açıklamada, antika merakının 30 sene öncesinde rahmetli dedesinden kalan nacağı muhafaza etmesiyle başladığını söyledi.

Bu ilginin zamanla bağımlılık yaptığını dile getiren Ödemiş, eski tespih, saat, telefon, radyo gibi eşyaları biriktirdiğini anlattı.

Ödemiş, klasik bir araç alma isteğinin her zaman olduğunu belirterek, "Şartlar biraz kendiliğinden gelişti. Bu otomobil, Rize`de komşumuzun kullandığı bir araçtı. Bir gün sosyal medyada paylaşınca `Bunu alabilirim` dedim. İki gün sonra memlekete gidip aracı aldım." dedi.

Aracı alımdan yaptırana kadar geçen 18 ayın yorucu bir süreç olduğunu aktaran Ödemiş, zaman zaman geceleri uykusunun kaçtığını ifade etti.

Ödemiş, aracın mekanik parça tedarikinin olduğunu ancak aksesuar bulmada zorluk yaşadığını kaydederek, bir parça için bile İstanbul`a gittiğini, ustaların da yardımıyla aracı yenileyebildiğini vurguladı.

Otomobile kaporta, motor, alt bakım, elektrik ve aksesuar gibi tamirinin yapıldığını belirten Ödemiş, "Sonuca baktığınız zaman çektiğimiz sıkıntı ve verdiğimiz emeğe değdi. Aldığımız dönüş ve takdirler iyi yönde. Aracı gören hakikaten iyi olduğunu söylüyor." ifadesini kullandı.

Ödemiş, 15 bin liraya aldığı araca 60 bin lira masraf yaptığına dikkati çekerek, "Aracı görenler bir şekilde bize ulaşıyor, mesaj atıyor. Bu tarz arabalara belli değer biçmek yanlış olur. Piyasada olan bir araç değil. Arayan arkadaşlar fiyat sorduğu zaman, yeni yaptırdığımı ve satma düşüncemin olmadığını söylüyorum." diye konuştu.

"Yağmur altında kaldığında içim cız ediyor" Arabanın bakımın zor olduğuna işaret eden Ödemiş, şunları söyledi: "Kapalı bir garajınız olması gerekiyor. En büyük sorunum bu. Yağmurda, sabah çisesinde kalmaması gerekiyor. Bakalım, sanırım kapalı otoparkta muhafaza edeceğiz. Aksi takdirde verdiğiniz emek 1-2 sene sonra boşa gitmiş olur. Yağmur altında kaldığında içim cız ediyor. Her ne kadar yenilediysek de yaklaşık 70 yıllık bir şase, kupası var. Bu nedenle mümkün mertebe yağış altında kalmaması gerekiyor. Çünkü arabaya ciddi şekilde zarar veriyor."