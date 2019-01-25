Hortumda kaybolan Buse'yi arama çalışmaları sürüyor

"5 kişilik dalgıç ekibi katıldı." Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan çalışmalara, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığından 10, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekibinden 3, Antalya Emniyet Müdürlüğünden 5 kişilik dalgıç ekibi katıldı.

Jandarma`ya ait iki arama kurtarma köpeği de katıldı.

Antalya`nın Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi`nde hortum, fırtına ve yağış nedeniyle dereye sürüklenen araçtaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar`ı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hortum, fırtına ve şiddetli yağmurun etkili olduğu şehirde, 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin derede kaybolduğunu, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.

"Arama çalışmalarımız devam ediyor." Antalya`da geçen haftadan beri devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle devletin tüm birimlerinin teyakkuzda olduğunu belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu yaptığı açıklamada, "2 ölü, 11 yaralımız var, birinin durumu ciddi. Bir kız çocuğumuz Kemer`de Kuzderesi`nde kayboldu, arama çalışmalarımız sürüyor. Kızımız annesiyle arabadaymış. Aracı hortum dereye atıyor. Annesi kurtuluyor, üniversite öğrencisi 20 yaşlarında kızımız kayıp, arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bölgede bulunan vatandaşlarda arama çalışmalarını takip ediyor.

Çalışmalar kapsamında Kuzdere`den bir araç çıkarıldı.

Kemer Devlet Hastanesindeki zarar Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hastaneye gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

"Hastanemizdeki 11 vatandaşımızı diğer hastanelere naklettik." Antalya Valisi Münir Karaloğlu, etkili olan hortum, fırtına ve yağış nedeniyle Kemer Devlet Hastanesinde hasar meydana geldiğini belirterek, "Hastanemizdeki 11 vatandaşımızı diğer hastanelere naklettik. Hastanenin acil servisi hizmete devam edecek. 20 yaşındaki Kader Buse Acar kardeşimiz kayıp ve arama çalışmaları hem Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter hem AFAD ekipleri ve dalgıçlar tarafından sürdürülüyor. Henüz bulabilmiş değiliz." dedi.

İlçede yaşanan hortumda zarar gören Kemer Devlet Hastanesi de drone ile görüntülendi.

Hastanenin bazı camlarının kırıldığı, otoparktaki araçların zarar gördüğü, ağaçların ise köklerinden koptuğu görüldü. Antalya`da etkili olan hortum, fırtına ve yağış nedeniyle Kemer Devlet Hastanesinin bahçesinde bulunan çok sayıdaki çam ağacı devrildi, hastanenin çatısında da hasar oluştu. Hastane bahçesinde bulunan 50`den fazla araç, devrilen ağaçlar ve çatıdan düşen parçalar nedeniyle zarar gördü.

Olayın ardından hastanedeki hastalar başka yerlere sevk edilirken, sadece acil servis hizmet veriyor. Hortum nedeniyle 3 ilçede 11 kişinin yaralandığını, iki kişinin durumunun ağır olduğunu aktaran Karaloğlu, 9 yaralının da ayakta tedavi edilerek, evlerine gönderildiğini vurguladı.

Şehir merkezinde saatteki hızı 92 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda tabela uçtu, küçük ağaçlar ve direkler devrildi.