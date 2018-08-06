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Horma Kanyonu'na yürüyüş yolu yapılacak

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'na yürüyüş yolu yapılacak.

Etiketler: yürüyüş, pınarbaşı, kastamonu, horma kanyonu
Kategori : Kültür Sanat
Tarih : 06.08.2018
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