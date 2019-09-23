Hong Kong'da protestolar sürüyor

Polis şiddetinin soruşturulması ve siyasi reform talep eden göstericiler alışveriş merkezinde Çin Bayrağı`nı çiğnedi.

Çin yanlısı işletmeleri boykot çağrısında bulunan protestocuların alışveriş merkezindeki dükkanlara zarar verdiği ve bazı dükkanları yağmaladığı belirtildi.

Bazı protestocular ise AVM’nin önünde kurdukları barikatı ateşe verdi. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.