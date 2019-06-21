Hong Kong sokakları yeniden karıştı

Suçluların Çin`e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının iptali için düzenlenen protestolar Hong Kong sokaklarını yeniden karıştırdı.

Çin`in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam, geçtiğimiz hafta başlayan protestoların ardından özür dilemiş, ancak tasarıyı askıya almak yerine tamamen geri çekme taleplerine cevap vermemişti.

Siyah giyimli binlerce genç, bugün yeniden hükümet binalarının ve polis merkezlerinin etrafında toplanarak hükümeti protesto etmeye başladı.

Hong Kong`taki Şemsiye Hareketi nedeniyle ceza evinde bulunan ve geçtiğimiz hafta serbest bırakılan Joshua Wong da protestolarda ön sıralarda yer aldı.

Protestocular, yasanın askıya alınmamasını geri çekilmesini istiyoruz çağrısı yaptı.

Basına konuşan polis sözcüsü, protestoculardan dağılmalarını istediklerini, ancak bir tasfiye planlamadıklarını söyledi.

Hong Kong`daki zanlıların Çin ana karası, Çin`in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan`a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının ardından geçtiğimiz hafta yaklaşık 2 milyon kişi kararı protesto etmek için sokağa çıkmıştı.