Hollanda'ya salça ihracatında 15 yıllık artış

Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Bursa`nın İnegöl ilçesinde 1974 yılında kuruldu.
Kulaca, Hollanda`ya 15 yıl önce başladığı acı biber salçası ihracatını, yaklaşık 15 kat artışla 65 tondan bin tona çıkardı.
Bursa`nın İnegöl, Yenişehir, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ile Konya`nın Akşehir ilçelerinde üretilen yıllık ortalama 3 bin ton domates ile 2 bin ton acı biber, salçaya dönüşüyor.
Kooperatif, domates salçalarının tamamını, biber salçasının da bir bölümünü iç pazarda satıyor.
Yaklaşık bin tonluk acı biber salçası ise Hollanda`ya gönderiliyor.
Hollanda`ya 15 yıl önce başladığı acı biber salçası ihracatını 65 tondan bin tona çıkaran kooperatif, 100`ü kadın 120 işçi istihdam ediyor.
Yılbaşında belirlediği fiyat politikasıyla üreticilere günü gününe ödeme yapan kooperatif, üretimini her geçen yıl artırıyor.