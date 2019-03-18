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Hollanda'da silahlı saldırı

Hollanda polisi, Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldiğini ve saldırının terör kaynaklı olabileceğini açıkladı. Şehirde terör tehdidi seviyesi en üst düzeye yükseltildi.

18.03.2019

Hollanda polisi, 24 Ekim Meydanı`nda düzenlenen ve terör kaynaklı olduğundan şüphenelilen saldırıda en az 1 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.
Birden fazla bölgesinde saldırı düzenlenen şehirde terör tehdidi seviyesi en üst düzeye yükseltildi.
Açıklamada, saldırının bir tramvayın içinde gerçekleştiği, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin ulaştığı bilgisi verildi.
Ayrıca okullara kapılarını kapalı tutumaları uyarısında bulunuldu.
Hollanda anti-terör koordinatörü, saldırısı sonrasında kriz toplantısı düzenledi.
Hollanda basınında çıkan haberlerde ise meydanın etrafının trafiğe kapatıldığı ve olayın sebebinin henüz belli olmadığı ifade edildi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise "son derece endişeli" olduğunu ve olaya tepki olarak kriz görüşmelerinin yapılması gerektiğini söyledi.
Hollanda radyosu, Lahey`deki hükümet merkezinde güvenliğin artırıldığını açıkladı.
Fotoğraf: Reuters / AFP / AA
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