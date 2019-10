Hırsızlık endişesi zeytinciyi erken hasada yöneltti

Semerci, 2018-2019 zeytin sezonundan yorgun çıkan üreticinin, 2019-2020 sezonuna başlamak üzere olduğunu belirterek, "Hırsızlık korkusuyla zeytinlerini bir an önce toplama telaşına girdiler. Oysa çok kurak giden eylül ayı ve hiç yağmur yağmayan bir ağustos ayından sonra bugünlerde zeytin toplamak ülkenin zeytin verimini önemli ölçüde etkiler, zarar verir, üreticinin elde edeceği, kazanacağı parayı yine çok çok önemli bir oranda azaltır." dedi.

"Zeytinyağında yarı yarıya kayıp oluyor"

Aralık sonuna kadar sağlanan bu verimle 100 kilogram zeytinden 20-25 kilogram zeytinyağı alınabildiğini aktaran Semerci, şöyle devam etti: "Bugün toplanan zeytin ancak yüzde 10-11, nadiren yüzde 12`de kalır. Gıdasını almayan bir ürünün üretimini yaptığınız zaman artı değerleri olduğu kadar bunun eksileri de olur. Özellikle 2018-2019 sezonundaki zeytin zararlılarının bu sene olmadığını görüyoruz. Kaliteli, güzel bir mahsul var ama üreticiler erkenden topluyor. Neden topluyorlar? Üreticilerin toplama sebebinin başında zeytin hırsızlığı geliyor. Üretici aylarca bakıyor, suluyor, her türlü bakımını masrafını yapıyor. Bir bakıyorsunuz ki siz gittiğiniz zaman zeytinliklerde sizden önce hırsızlar girmiş zeytinlerinizi çalıyor. Söz gelimi Türkiye`de bu sezon 200 bin ton zeytinyağı olacaksa, erkenden bu şekilde toplamak yağ verimini 150 bin tonlara düşürür. Bunun önlenmesi açısından Edremit Ticaret Odası olarak, Edremitli üreticiler olarak yerel yöneticilerle çok sıkı bir iş birliği içindeyiz. Hırsızlığın önlenmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Yaptırımların yasal olarak uygulanması için her türlü görüşmeyi yapıyoruz. Umuyorum ki bunlar sonuç verir ve bu önemli mesele ortadan kalkar çünkü insanlar tarlasında zeytin hırsızlığı gördüğü zaman dayanamıyor. Böyle olunca hiç hoş olmayan hadiseler vuku buluyor."