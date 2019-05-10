Hz. Muhammed`in vasiyeti üzerine Veysel Karani`ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, ramazan dolayısıyla Fatih`teki Hırka-i Şerif Camii`nde ziyarete açıldı.
Hırka-i Şerif`in, her yıl olduğu gibi ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camii`nin bahçesinde tören düzenlendi.
Kur`an-ı Kerim tilaveti ve İstanbul Müftüsü Yılmaz`ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı.
Hırka-i Şerif`i görmek için cami bahçesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Kutsal emanet, hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında görülebilecek.
Kadir Gecesi teravih namazı sonrası saat 02.30`a kadar ziyaret edilebilecek Hırka-i Şerif, arife günü ikindi namazı sonrasında okunacak duanın ardından ziyaretten kaldırılacak.
Engelli, yaşlı, hasta ziyaretçiler, sıra beklemeden refakatçiler eşliğinde Hırka-i Şerif`i görebilecek.