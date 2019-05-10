Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hz. Muhammed`in vasiyeti üzerine Veysel Karani`ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, ramazan dolayısıyla Fatih`teki Hırka-i Şerif Camii`nde ziyarete açıldı.

Hırka-i Şerif`in, her yıl olduğu gibi ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camii`nin bahçesinde tören düzenlendi.