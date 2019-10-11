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Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370. maddesini iptal etmesi

Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370. maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmasının ardından bölgedeki belirsizlik ve bağımsızlık gösterileri devam ediyor.

11.10.2019

Srinagar kentinde bir araya gelen bir grup Keşmirli, bağımsızlık yanlısı sloganlar attı.
Kentte dükkanların büyük çoğunluğu kepenk kapattı.
Kentte dükkanların büyük çoğunluğu kepenk kapatırken, askerler çevrede güvenlik önlemi aldı.
Fotoğraf: AA
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