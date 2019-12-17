Hindistan'da protestolar sürüyor

Başkentin kuzeydoğusunda yer alan Silampur ve Jafrabad bölgesinde yasa değişikliğini protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Silampur`da polis, göstericilere karşı lathi copu (Hindistan polisi tarafından kullanılan bambudan yapılan uzun cop) ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunurken, protestocular polise taş fırlattı.

Olaylar sırasında iki polis memuru yaralanırken, yoldaki araçlar hasar gördü.

Yollarda lastik ve çeşitli eşyaları yakan protestocular, Vatandaşlık Yasası`ndaki değişiklik ve Ulusal Vatandaşlık Sicili (NRC) karşıtı sloganlar attı.

Bölgedeki 7 metro istasyonunun giriş ve çıkışları olaylar sebebiyle kapatıldı.

Öte yandan bazı yerel basın organlarında, göstericilerin, bir polis noktasını ateşe verdiği iddia edildi.

Jafrabad bölgesinde de göstericiler ile polis arasında arbedeler yaşandı. Polis, protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale de bulunurken, göstericiler polise taş attı.

29 üniversitede protesto düzenlendi Pazar akşamı Jamia Millia Islamia (JMI) ve Aligarh Müslüman Üniversitesi (AMU) öğrencilerine uygulanan polis şiddeti sonrası başlayan protestolara Delhi, Maharaştra, Karnataka, Kerala, Uttar Pradeş, Assam, Batı Bengal, Telangana, Tamil Nadu eyaletleri ile Çandigarh ve Puduçeri birlik toprağındaki üniversite öğrencileri katıldı. Ülke genelinde 9 eyalet ve 2 birlik toprağındaki 29 üniversitede protestolar düzenlendi.

Ülkenin güneyindeki Kerala’da aralarında siyasi partilerin de olduğu yaklaşık 30 sivil toplum örgütü eyalet genelinde dükkan kapatma çağrısı yaptı.

Kerala`nın bazı bölgelerinde yasaya karşı gösteriler devam ederken, eyalet genelinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kerala`da 230 kişi gözaltına alındı Protestolarda göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşanırken, yetkililer, 230 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bollywood aktörlerine sosyal medyada tepki Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Bollywood sinemasının ünlü aktörleri Şah Ruh Han, Amir Han ve Selman Han’a suskun oldukları için tepki gösterdi.

Şah Ruh Han`ın eski bir JMI mezunu olduğunu anımsatan kullanıcılar, Müslüman aktörlerin sessiz kalmasını eleştirdi.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014`ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasaya karşı protestolar düzenleniyor.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan`da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan`da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise yasanın dışında tutulacak.

Dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan`ın, 200 milyon Müslüman`ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için attığı bir adım olarak görülen kanun, Müslümanların sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştirilmişti.