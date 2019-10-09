"Hilal Olsun Türkiye" kampanyasında kurban etleri yola çıktı

Kurban Bayramı süresince çok hummalı çalışmalar yaptıklarını belirten Altan, "Türk Kızılay`ın farklı bir uygulaması var. Yurt içinde kesmiş olduğu kurbanları konserve haline getirip yıl boyunca mağdur ve muhtaç kişilere dağıtıyoruz. Bugün de tesislerde yapımı tamamlanan 96 bin konserveyi 7 bölgeden 26 ilimize gönderiyoruz. Ben en büyük teşekkürü buradan bağışçılarımıza ediyorum. Onların sayesinde milyonlarca ihtiyaç sahibine el uzatma fırsatı bulduk. Kendilerine minnettarız." dedi.