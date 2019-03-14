Hikmet Onat'ın resimleriyle eski İstanbul

"Bebek`te Sabah" tablosu 1956 1882 yılında dünyaya geldi Hikmet Onat. Güverte subaylığı yaparken, resme ilgisinden dolayı fotoğrafçı Ali Sami Bey’in yanında çalışmaya başladı.

"Haliç" tablosu 1932 1900`lerinden başlarında ise Avrupa`da eğitim almak için girdiği sınavları kazandı ve burslu olarak Paris`e gitti. Paris Güzel Sanatlar Akademisinde dört yıl çalıştı. 1. Dünya Savaşı’nın çıkması sebebiyle yurda dönen Onat, resim öğretmenliğinden atölye şefliğine kadar birçok görev üstlendi.

"Boğaziçi Manzarası" tablosu 1952 1922’de Güzel Sanatlar Cemiyeti’ne kurucu üye olarak katılan sanatçı, aynı zamanda Devlet Resim ve Heykel Sergileri`nde yer aldı.

"Hisar Tepelerinden Boğaz" tablosu 1944 1973 ve 1974 yıllarında çalışmaları üst üste ödüle layık görüldü. İlk ve son sergisini ölümünden yalnızca birkaç ay önce açtı...

"Tekneler" tablosu 1961 Hikmet Onat, natürmort ve portre türünde eserler verdi. Daha çok peyzaj ressamı olarak tanındı.

"Köy Manzarası" tablosu 1968 Eserlerindeki üslup birliğinin sebebi, onun serbest fırça vuruşları ve sağlam bir desene dayanan teknik ustalığıydı.