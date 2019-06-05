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Hidroelektrik santrallerinden ekonomiye dev katkı

Türkiye'nin en büyük 3 hidroelektrik santrali Atatürk, Karakaya ve Keban barajları işletmeye alındıkları tarihten itibaren ülke ekonomisine 400 milyar liradan fazla katkı sağladı.

05.06.2019

Türkiye`nin en büyük hidroelektrik santrali (HES) olan ve Fırat Nehri üzerinde kurulu bulunan Atatürk Barajı, 1 Aralık 1993`te tam kapasiteyle elektrik üretmeye başladı.
Baraj, her yıl 2 milyon 168 bin 529 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip. 26 yılda ülke ekonomisine 150 milyar liranın üzerinde katkı sağladı.
Türkiye`nin ikinci büyük HES`i olan Karakaya Barajı da Diyarbakır`ın Çüngüş ilçesinde Fırat Nehri üzerinde 1987`de işletmeye alındı.
Ortalama 6 milyar 668 milyon kilovatsaat elektrik üretimiyle Karakaya, konut elektrik tüketimi açısından bakıldığında yılda 2 milyon 116 bin 926 evin ihtiyacını karşılayabiliyor.
Baraj, 2019 birim fiyatlarıyla bugüne kadar enerji üretimi bakımından milli ekonomiye 93,8 milyar lira katkıda bulundu.
Enerji üretimi açısından Türkiye`nin en büyük üçüncü HES`i olan Keban Barajı ise adını aldığı Elazığ`ın Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerinde 1974 yılında kuruldu.
Ortalama 5 milyar 794 milyon kilovatsaat elektrik üretilen baraj, yılda 1 milyon 839 bin 659 konutun elektrik gereksinimini karşılayabilecek potansiyele sahip.
Barajın, enerji üretimine başladığı günden bu yana milli ekonomiye katkısı 157,3 milyar lira olarak hesaplandı.
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