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Hicretin mucizevi dağı: Sevr

Mekke'de bulunan hacı adayları, son peygamber Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicreti sırasında müşriklerden saklanırken Hz. Ebubekir ile üç gün geçirdiği ve bu sırada çok sayıda mucizenin gerçekleştiği Sevr Dağı ve mağarasını ziyaret ediyor.

05.08.2019

Fotoğraf: AA
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