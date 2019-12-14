Her yağmurda evlerini yeniden yapıyorlar

Pakistan`daki Afgan mülteci kampında yağmurlar nedeniyle yollar tamamen çamur birikintisine dönmüşken birçok kişinin ayakkabısı bile yok.

Kentin dışında kurulan yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı kampta evlerin tamamının kerpiçten olması ve altyapının olmaması zorlu kış şartlarının etkilerini artırıyor.

Kampa kışın getirdiği zorluklardan bir diğeri de çamura ve göle dönen yollar.

Kamp, basit belediye hizmetlerine bile sahip değilken İslamabad`ın kampa giden yolları da bakımsız.

Mültecilerin evlerinin altından açılan deliklerden kamp içindeki yollara atık sular akıyor.

Sokakları özellikle çocuklar için sağlıksız hale getiren bu durum, yağışlar artınca yaşamı daha da güçleştiriyor.

Çamurlu yollarda yürüyebileceği ayakkabısı bile olmayan insanların yaşadığı kamp resmi bir niteliği olmadığı için senede birkaç kere yardım geliyor.