Doğu Anadolu Bölgesi`nde gözde turizm alanlarından biri olan Munzur Gözeleri, kaya oyuklarından çıkan suları, irili ufaklı şelaleleri ve göletleriyle göz kamaştırıyor.

2001 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilen Munzur Gözeleri, Tunceli`nin Ziyaret Köyü`nde yer alıyor.

Doğası ve dokusuyla her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Munzur Gözeleri, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Karların erimeleri dolayısıyla şu sıralar su kaynaklarının seviyesinde artış yaşanan Munzur Gözeleri, doğa tutkunları için de doyumsuz manzaralar sunuyor.

Gün boyu Munzur Gözeleri`nde vakit geçirmek isteyenler, yöresel tatları tadarak, fotoğraf ve video çekip piknik yapıyor.

Doğal güzelliğiyle görsel şölen sunan Munzur Gözeleri, Munzur Vadisi Milli Parkı`na da hayat veriyor.