Her bölümü ayrı anlam taşıyan tören: Sema

13. yüzyılda yaşamış şair, fakih, alim, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, 17 Aralık 1273`te vefat etti.

O, ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul ediyordu. Öldüğü zaman sevdiğine yani Allah`ına kavuşacaktı. Onun için Mevlana ölüm gününe "düğün günü" veya "gelin gecesi" anlamına gelen "Şeb-i Arus" diyordu.

Mevlana`nın ölüm yıl dönümlerinde 17 Aralık tarihlerine denk gelen haftalarda yapılan ve Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri olarak adlandırılan törenler, halk arasında "Şeb-i Arus" olarak da biliniyor.

10 gün süren törenlerin arasında insanları en çok etkileyen gösteri ise Sema.

Farklı bölümden oluşan törende, her bölümün ayrı bir anlamı bulunuyor.

Mevlevi Sema Töreni, Allah`a ulaşma yolunun derecelerini sembolize eden tasavvufi bir tören.

Tören, Mevlevilik kültürünün doğru olarak aktarılabileceği mekanlarda gelenekten gelen Mevlevi müziği ile icra ediliyor.