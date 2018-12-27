Her bölümü ayrı anlam taşıyan tören: Sema

13. yüzyılda yaşamış şair, fakih, alim, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, 17 Aralık 1273`te vefat etti.
O, ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul ediyordu. Öldüğü zaman sevdiğine yani Allah`ına kavuşacaktı. Onun için Mevlana ölüm gününe "düğün günü" veya "gelin gecesi" anlamına gelen "Şeb-i Arus" diyordu.
Mevlana`nın ölüm yıl dönümlerinde 17 Aralık tarihlerine denk gelen haftalarda yapılan ve Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri olarak adlandırılan törenler, halk arasında "Şeb-i Arus" olarak da biliniyor.
10 gün süren törenlerin arasında insanları en çok etkileyen gösteri ise Sema.
Farklı bölümden oluşan törende, her bölümün ayrı bir anlamı bulunuyor.
Mevlevi Sema Töreni, Allah`a ulaşma yolunun derecelerini sembolize eden tasavvufi bir tören.
Tören, Mevlevilik kültürünün doğru olarak aktarılabileceği mekanlarda gelenekten gelen Mevlevi müziği ile icra ediliyor.
Mevlana`nın ölüm yıl dönümü olan ve kulun Allah`ına kavuşma gecesi olarak kabul edilen Şeb-i Arus`ta yapılan törene yurt içi ve yurt dışından büyük bir izleyici kitlesi katılıyor.