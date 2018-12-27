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Aralık 2018
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Kültür Sanat

Her bölümü ayrı anlam taşıyan tören: Sema

Her yıl Aralık ayında binlerce insan, 13. yüzyılda yaşamış İslam alimi, Sufi mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi için bir araya geliyor.

26.12.2018

13. yüzyılda yaşamış şair, fakih, alim, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, 17 Aralık 1273`te vefat etti.
O, ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul ediyordu. Öldüğü zaman sevdiğine yani Allah`ına kavuşacaktı. Onun için Mevlana ölüm gününe "düğün günü" veya "gelin gecesi" anlamına gelen "Şeb-i Arus" diyordu.
Mevlana`nın ölüm yıl dönümlerinde 17 Aralık tarihlerine denk gelen haftalarda yapılan ve Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri olarak adlandırılan törenler, halk arasında "Şeb-i Arus" olarak da biliniyor.
10 gün süren törenlerin arasında insanları en çok etkileyen gösteri ise Sema.
Farklı bölümden oluşan törende, her bölümün ayrı bir anlamı bulunuyor.
Mevlevi Sema Töreni, Allah`a ulaşma yolunun derecelerini sembolize eden tasavvufi bir tören.
Tören, Mevlevilik kültürünün doğru olarak aktarılabileceği mekanlarda gelenekten gelen Mevlevi müziği ile icra ediliyor.
Mevlana`nın ölüm yıl dönümü olan ve kulun Allah`ına kavuşma gecesi olarak kabul edilen Şeb-i Arus`ta yapılan törene yurt içi ve yurt dışından büyük bir izleyici kitlesi katılıyor.
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