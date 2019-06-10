Haziran ayında karda antrenman

"Her yaştan sporcumuz burada kayak yapabiliyor."

Haziran ayı olmasına karşın sporcuların kar üstünde antrenman yapabilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Güler, şöyle konuştu: "Burada yıl boyunca hiç erimeyen kar var. Her yaştan sporcumuz burada kayak yapabiliyor. İlimizde yaklaşık 6-7 ay kayak sporu aktif olarak yapılabiliyor. Aynı zamanda ovada yaklaşık 35 derece sıcaklık var. Yine bölge yüksekte bir yer olduğu için doğa sporlarına da müsait. Hem kayak hem de dağcılık sporuyla ilgilenenleri ilimize bekliyoruz."