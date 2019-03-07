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Türkiye

Hayvanat bahçesinin vahşi yırtıcıları

Konya'nın Karatay İlçesi Hayvanat Bahçesi, 2005 yılından bu yana 35 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlıyor.

07.03.2019

80 ayrı türde 520 hayvanın yaşamını sürdürdüğü bahçede, hayvanlara bakım, beslenme ve tedavi imkanları sunuluyor.
Bahçenin en ilgi çeken vahşi yırtıcıları arasında 2 ayrı Asya Bengal Kaplanı da bulunuyor.
Bahçenin en ilgi çeken vahşi yırtıcıları arasında 22 yaşındaki "Alparslan" adlı Afrika aslanı da bulunuyor.
Bahçenin en ilgi çeken vahşi yırtıcıları arasında "Sengül" adlı dişi Afrika aslanı da bulunuyor.
Bahçenin en ilgi çeken vahşi yırtıcıları arasında 12 yaşındaki "Punto" adlı erkek Puma da bulunuyor.
Bahçenin en ilgi çeken vahşi yırtıcıları arasında 5 tane vahşi kurt da yaşıyor.
Bahçenin en ilgi çeken vahşi yırtıcıları arasında , sayıları 90`a ulaşan şahinler de yaşıyor.
Ziyaretçilerin en çok ilgisini vahşi yırtıcılar çekiyor.
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