Hayvanat bahçesinde kar güzelliği

Hayvanat bahçesinde 158 türde hayvan bulunduğunu belirten Bacak, şunları kaydetti:

"Kayseri`ye bugün kar yağdı. Barınaklarımızda hayvanların yaşam kalitelerini yükseltme adına elektrikli ve doğal gazlı ısıtma sistemlerimiz var. Hayvanlarımızın sağlıklarında herhangi bir sıkıntı yok. Her mevsim şartlarında yaşayan hayvanlarımız mevcut. Hayvanlarımızın yem katkı maddelerini dönem dönem değiştiriyoruz. Kış mevsiminde de enerji miktarlarını arttırıcı yemler vermekteyiz. Karı seven hayvanlar kar yağışının ardından daha mutlular. Sıcak iklimi seven hayvanların ise moralleri biraz düşüyor."