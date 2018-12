Hayallerini Türkiye'de gerçekleştiriyorlar

Eğitimlerini tamamlamak için bölgedeki en istikrarlı ve huzurlu ülke olan Türkiye`yi tercih eden 20 ülkeden 380 öğrenci için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) her türlü barınma koşulları sağlanıyor ve diğer ihtiyaçlar karşılanıyor.

Türkiye`de çok iyi karşılandıklarını ve kendileri için her türlü olanağın sağladığını ifade eden Hilal, şöyle konuştu: "Suriye`deyken inşaat mühendisliği bölümü okuyordum. En büyük hayalim iyi bir inşaat mühendisi olmaktı. Ama savaşlar hayallerimizi kaybettirdi. Türkiye`ye geldikten sonra hemşirelik bölümünü kazandım. Buradan da hayalim olan inşaat mühendisliği bölümüne geçiş yaptım. Kaybolan hayallerimi tekrar buldum. Şimdi çok mutluyum. Ülkemden kaçtığımda benim için her şey bitti diye düşünüyordum. Ama burada hayallerime kavuştum. Çok güzel bir duygu."

Eczacılık Fakültesi öğrencisi Iraklı Nabaa Abdullah da ülkesinde iç savaşlardan dolayı uzun süre ara verdiği eğitimine Türkiye`ye gelerek devam ettiğini söyledi.

Van`da 4 yıldır üniversite okuduğunu kaydeden Abdullah, "Irak`ta tıp bölümü okuyordum. Ama ülkemde artık huzur kalmayınca annem ve babamla Türkiye`ye geldik. İlk geldiğimizde biraz tedirgindik ama burada her şey çok güzel. Burada her şeye sıfırdan başladım. Her şey çok güzel gidiyor." dedi.