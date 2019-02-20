Havacılığı okul bahçesindeki uçakta öğreniyorlar

Aksu ilçesindeki lisenin müdürü Haldun Çevik, Antalya Havalimanı`nda 8 yıl önce hurdaya ayrılan uçağı okulun bahçesine getirtip öğrencilerine uygulamalı eğitim verme hayalini bir süre önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu`na iletti.

Bakan Çavuşoğlu`nun girişimleriyle bir hayırseverin satın aldığı uçağın okula hibe edilmesiyle Çevik`in hayali gerçek oldu.

Okulun bahçesine taşınan uçağa, 8 aylık çalışmayla, kütüphane, müze ve mini sinema salonu kuruldu.

Geçen yıl haziranda Çavuşoğlu`nun açılışını yaptığı uçağın yıkanması dahil tüm bakım onarım işleri, öğrenciler tarafından uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştiriliyor.

Müdür Haldun Çevik,yaptığı açıklamada, Türkiye çapındaki 11 tematik liseden biri, uçak bakımı alanında ise tek olan okullarında 330 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

"Her şey bir hayalle başlar" Atıl yolcu uçağının okula getirilmesi için ilk başvuru yaptığında herkesin "Boşuna hayal kurma, o iş zor." dediğini anlatan Çevik, şöyle konuştu: "Biz inandık, işin peşini bırakmadık. Velilerimizi, öğrencilerimizi de inandırdık. Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu`nu önce okula davet ettik. Kendilerine, çocuklarımızın heyecanını aktardık. Bu heyecanımızı gören Bakanımızın talimatlarıyla hayalimizin adımlarını attık. Herkesin hayal olarak gördüğü yolcu uçağının bahçeye gelmesi gerçeğe dönüşünce, önce hayal etmek, sonra bunu başarabilmek için çalışmak gerektiğini `Her şey bir hayalle başlar` sloganıyla öğrencilere aşılıyoruz. Şimdi öğrencilerimiz hayallerini kuruyor, buna ulaşmak için de çok sıkı çalışıyor. Bu çalışmanın sonucunda da Türkiye`de mesleki ve teknik Anadolu liseleri arasında en yüksek puanlı öğrenci alan okul olduk."

Hava Kuvvetlerinden emekli usta öğreticiler görev yapıyor Eski yolcu uçağının, öğrencilere eğitim materyali olarak hizmet verdiğini dile getiren Çevik, Hava Kuvvetlerinden emekli usta öğreticiler sayesinde öğrencilerin uçakta uygulamalı eğitim aldığını belirtti.

Öğrencilerin yerli yolcu uçağının yapımında görev almayı hayal ettiğini vurgulayan Çevik, şunları kaydetti: "Havacılık sanayisi hızla ilerliyor. Türkiye de artık havacılıkta dünyada söz sahibi ülkeler arasında. İnsansız hava aracı üreten 5 ülkeden biriyiz. Bu kapsamda da yerli malı uçağımızın Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Kendi helikopterimizi ürettik. Havalimanında çalışacak insan ihtiyacını karşılayan bir okul olarak, kalifiye elemanda en iyi hizmet veren kurum olmak istiyoruz. Amacımız kalifiye uçak teknisyeni yetiştirmek. Uçağın temizliğinden döşemesine, motorunun tamirinden kokpitteki parçaların değişmesi ve bakımına kadar hepsinin eğitimini öğrencilerimiz alıyor."

Çevik, okullarındaki 16 atölyeyi önemli ölçüde zenginleştirdiklerini, burada uçak parçaları, eğitim setleri ve T67 eğitim uçağının bulunduğunu bildirdi.

"İlk yerli uçağın yapımında bulunmak istiyorum" Okulun 11. sınıf öğrencisi Hüseyin Biricik, bahçesinde gerçek bir uçak bulunan okulda okuduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Burada eğitim görmek bizim için çok büyük şans ve avantaj. Tek hayalim, ilk yerli yolcu uçağının yapım kadrosunda bulunmak. Bu çalışmada emeğimin geçmesini gerçekten çok isterim." dedi.

Öğrencilerden Ayşe İlknur Nebioğlu ise çocukluk hayalinin pilotluk olduğunu dile getirerek, "Havacılığa ne kadar yakın olursam o kadar iyi olacağını düşünerek bu okula geldim." diye konuştu.

Atölyelerindeki orijinal uçak parçaları ve okul bahçesindeki yolcu uçağıyla uygulamalı eğitim görmelerinin çok yararlı olduğuna işaret eden Nebioğlu, "Havacılığın tam olarak kalbindeymişiz gibi hissediyorum. Önce uçağın anatomisini öğreneceğim, sonra da onu uçuracağım inşallah." ifadelerini kullandı.

Bekir Alptekin ise Hava Kuvvetlerinde pilot olma hayalini sınavda başarısız olduğundan gerçekleştiremediğini söyledi.

İlçelerinde bu lisenin açılacağını duyunca büyük sevinç yaşadığını anlatan Alptekin, uçaklara yakın olmak için burayı seçtiğini ifade etti. Alptekin, üniversiteyi bitirdikten sonra mesleğini en yüksek seviyede yapmak istediğini kaydetti.

Nil Canpolat da gelecekte yerli uçak sanayisinde çalışanlardan biri olmak istediğini dile getirdi.

Bahçedeki uçağın hikayesi Almanya`nın Baden Havalimanı`ndan kalkan, Sky Havayollarının "Boeing 737-400 Classic" tipi "ZY 8756" sefer sayılı yolcu uçağı, 2011`de Antalya Havalimanı`na inişi sırasında, sağ ana iniş takımındaki lastiğin patlaması sonucu kanadının üstüne yatmıştı. Kaza sırasında içinde 156 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunan uçak, onarımı mümkün olmayınca hurdaya ayrılmıştı.

Uçak, Sky Havayollarının 2013`te iflasıyla Antalya 6. İcra Müdürlüğünce 1,5 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarılmış ancak üç ihalede de alıcı bulamamıştı.

Öğrenciler uçak içerisinde oluşturulan kütüphanede ders aralarında kitap okuyor.