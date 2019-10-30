Hattat Memiş üstatlarının izinde sanatını geleceğe taşıyor

Hat üstatlarının yetiştirdiği önemli ustalardan olan, yurt içi ve yurt dışında çeşitli ödüllere sahip Mehmet Memiş (59), yaklaşık 40 yılını verdiği sanatta yeni yetenekleri hat sanatına kazandırıyor.

Çorum`un Bayat ilçesine bağlı Yoncalı köyünde 1960 yılında doğan Memiş, lise yıllarında yöneldiği hat sanatı derslerini üniversite tahsili için gittiği Konya`da almaya başladı.

Hat sanatının yeniden canlanmasında büyük emeği olan Hattat Hüseyin Öksüz`den dersler almaya başlayan Memiş, üniversite sonrasında görev icabı gittiği İstanbul`da "Hattatların Reisi" kabul edilen, yeryüzünün dört bir yanındaki mabetlerde imzası bulunan Hattat Hasan Çelebi`nin öğrencisi oldu.

Çelebi`nin yanındaki 10 yıllık talebeliğinin ardından icazetini alarak yeni yetenekleri yetiştirmeye başlayan Memiş, ürettiği 250`den fazla eserle yurt içinde ve yurt dışında birçok sergi açtı.

Memiş, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Kültür Bakanlığınca 2007 yılında düzenlenen "el-Bürde" Uluslararası Hat Yarışması`nda "Teşvik Ödülü" kazandı. Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi`nde 1995 ve 1997 yıllarında "Hat Sanatı Başarı Ödülü" alan Memiş, İran`ın başkenti Tahran`da 2002 yılında gerçekleştirilen 10. Kur`an-ı Kerim Fuarı`nda "Uluslararası Hattatlar Birincilik Ödülü"nü elde etti.

"Hat benim için bir sevda" Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Bölümü öğretim üyesi olan Mehmet Memiş, yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 yıldır hatla ilgilendiğini, hattın kendisi için bir sevda olduğunu söyledi. Herhangi bir mesleği yokken hat üzerine çalıştığını, meslek sahibi olduktan sonra da sanatı bırakmadığını anlatan Memiş, görevli olarak gittiği yerlerde hem eser üretmeye hem de talebe yetiştirmeye halen gayret ettiğini belirtti. Daha önce görev yaptığı Şanlıurfa`da yetiştirdiği 6 kişinin yurdun farklı bölgelerinde ders vermeye devam ettiğini dile getiren Memiş, 20 yıldır bulunduğu Sakarya`da da icazet verdiği yeni yeteneklerin hattı tüm ülkeye yaymaya devam ettiğini kaydetti.

"Devam etme ümidi yoksa icazet verme taraftarı değiliz" Klasik tarzda eğitim verdiklerini ifade eden Memiş, "Belli bir olgunluğa, yeterliliğe gelen arkadaşlara tabii ki bu icazeti veriyoruz. Bu süreçte gözettiğimiz husus, çalışan arkadaşlarımızın gerçekten bu işi başarıp başaramayacağı ve devam edip etmeyeceğidir çünkü çok iyi çalışan veya maharet gösteren arkadaşlar olmakla beraber, bu işe zaman ayırıp devam etme ümidi yoksa bunlara da pek icazet verme taraftarı değiliz." dedi.

"İstanbul hala hat sanatının merkezi durumunda" Türkiye`nin hat sanatından uluslararası alanda önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Memiş, geçmişte hat sanatının Bağdat ve Mısır gibi önemli merkezlere sahip olduğunu ancak 16. asırdan sonra İstanbul`un merkez haline geldiğini bildirdi. İstanbul`un, belli dönemlerdeki duraksamalara rağmen eski fonksiyonunu devam ettirdiğine işaret eden Memiş, "Dolayısıyla İstanbul hala hat sanatının merkezi durumunda. Çok yetişen arkadaşlarımız var. Dış ülkelerden gelip belli süre kalarak buradaki hocalardan istifade etmeye çalışan sanatkarlar var." ifadelerini kullandı.

"Hat sanatına ilgi arttı" Memiş, 1980`li yıllarda malzeme bulma sıkıntısı yaşadıklarını ancak gelişen teknoloji ve imkanlar sayesinde artık Anadolu`daki şehirlerde istenilen malzemeye kolayca ulaşıldığını anlattı. Hat sanatına ilginin arttığını kaydeden Memiş, "Bu biraz da kendi kültürüne dönme meselesidir. Halkımız gerçekten yavaş yavaş kendi kültürünü tanımaya buna sahip çıkmaya başladı. Bu yönde son 20 yıldır çok olumlu gelişmeler var ancak Anadolu`da kırsal kesimde bu ivme sağlanamadı. İstanbul gibi merkezi yerlerde elbette durum çok iyi, yetişen arkadaşlar da çok talep de var. Bugün problem belki bu işin Anadolu`ya da ulaşması, yayılmasıdır." şeklinde konuştu.