Hataylı künefecilerde yılbaşı mesaisi

Kentte yılbaşında sevdikleriyle bir araya gelerek aynı sofrada vakit geçirmek isteyen vatandaşların tatlıdan yana tercihlerinin başında künefe geliyor.

Hataylı künefeciler artan siparişleri karşılamak için çalışıyor.

Künefe ustası Fatih Uzunparmak, yaptığı açıklamada, yılbaşı öncesinde hummalı bir çalışma içinde olduklarını belirtti.

Yaş pasta yerine künefe tatlısını tercih ediyorlar. Hatay`da yılbaşında vatandaşların genelde yaş pasta yerine künefe tatlısını tercih ettiğini ifade eden Uzunparmak, "Biz de siparişlere ve şehir dışından gelen misafirlerimize künefe yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah yeni yıl künefe tadında çok tatlı bir şekilde geçer, ülkemize hayırlı olur." dedi.

Künefe ustası Reşit Ulaşır ise meslektaşlarının vatandaşların istedikleri künefeleri yapmak için yoğun şekilde çalıştıklarını kaydetti.