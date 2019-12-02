Hatay'da maydanoz hasadı başladı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların olmaması nedeniyle üreticiler, binbir emekle ektikleri maydanoz için ekstra harcama yapmak zorunda kaldı.

Ürünlerinin yetişmesi için sulama sistemi kuran üreticiler, ilk ürünlerini toplamaya başladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından toplanan maydanoz, temizlenip bağ yapılarak satışa hazır hale getiriliyor.

Tarlada 100 bağı 7 lira olan maydanoz, tezgahlarda 100 bağı 20 liradan satılıyor.

Arsuz Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz da maydanozun kent için önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 40 bin dekar alanda maydanoz yetiştirildiğini ifade eden Yılmaz, ürünlerin iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç edildiğini kaydetti.

Önemli bir gelir kapısı olan maydanoz üreticisinin bu yıl yağışların olmaması nedeniyle biraz sıkıntı yaşadığını dile getiren Yılmaz, "Bu yıl bölgemizde yağmurların geç gelmesinden kaynaklı üretici sorun yaşamaktadır. Doğu`da kar yağışları başladı. Umut ediyoruz ki ikinci hasatta maydanoz üreticiyi sevindirecek" diye konuştu.