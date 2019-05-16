TRT Haber

Çok Bulutlu
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  28ºC
Çok Bulutlu

Hasta ikizlerin ailesi yardım bekliyor

Kastamonu'da yaşamlarını yatağa bağımlı sürdüren 4 yaşındaki ikizlerin ailesi, çocuklarının bakımı ve hastalıklarının teşhisi için yardım bekliyor.

15.05.2019

Doğduktan 2 ay sonra rahatsızlanan ve doktorların kesin teşhis koyamadığı 4 yaşındaki ikizler İkra ve Erva, yaşamlarını yatağa bağımlı sürdürüyor.
Dört çocukları bulunan, 10 yıl önce bir çocuklarını benzer hastalık nedeniyle kaybeden Asım-Gülten Şahin çifti, ikizlerin tedavisi ve bakımı için yardım bekliyor.
Babanın, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle çalışamadığı için ailenin tek geçim kaynağı, çocukların hastalığı nedeniyle aldıkları evde bakım maaşı.
Çocukların bakımı, anne babasının yanı sıra 22 yaşındaki ablaları Cansel Şahin tarafından yapılıyor.
Cansel Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşleri doğduğunda bir sorunları olmadığını, ikinci aydan sonra rahatsızlanmaya başladıklarını söyledi.
Kardeşlerinin başlarını dik tutamadığını fark ettiklerini anlatan Şahin, "Ankara`ya götürdük, hala da götürmeye devam ediyoruz. Testler tahliller devam ediyor ama hala teşhis konulamadı." dedi.
"Yatağa bağlı yaşıyorlar."
Kardeşlerinin o günden bu yana başlarını dik tutamadıklarını, konuşamadıklarını, oturamadıklarını, yemekleri de çiğneyemediklerini belirten Şahin, "Yemekleri sadece püre halinde yutabiliyorlar. Yatağa bağlı yaşıyorlar. Belirli günlerde fizik tedaviye götürüyoruz. Başka bir tedavi uygulanmıyor, çünkü rahatsızlıkları tam olarak bilinmiyor." diye konuştu.
"Annemle kardeşlerime bakmam gerektiği için çalışamıyorum."
İkizlerin bakımını annesiyle yaptıklarına işaret eden Şahin, "Lisede hemşirelik, üniversitede de ilk ve acil yardım bölümünden mezun oldum. Annemle kardeşlerime bakmam gerektiği için çalışamıyorum. Babam mermer ustasıydı ama 2 yıl önce kaza geçirdi. Kazanın ardından böbreğini kaybetti. O nedenle çalışamıyor." ifadesini kullandı.
"Hastalıklarını bilsek, ona göre tedavi uygulanır."
Şahin, kardeşlerinin hastalığının ne olduğunu bilmek istediğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Hastanelerde tüm tahlil sonuçları, sağlıklı bir çocuk nasılsa öyle çıkıyor. 2009`da vefat eden kardeşim de 5,5 yaşında ve bu şekildeydi. Onun da hastalığının teşhisi konulamamıştı. Doktorlar genetik bir şey olduğunu düşünüyor ama kesin olarak ne olduğunu bulamıyorlar. Hastalıklarını bilsek, ona göre tedavi uygulanır. Şu anda sadece epilepsi ilaçları kullanıyoruz. Onun dışında tedavi uygulanmıyor."
Hastalıkların teşhisi ve medikal malzemeler konusunda desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getiren Şahin, "Engelli pusetine, ayakta durma ve oturma sehpalarına ihtiyaç duyuyoruz. Bunları karşılayabilecek durumda değiliz." diye konuştu.
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER