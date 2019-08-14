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Hasır örgüler Fatma ninenin elinde şekilleniyor

Hatay'da yaşayan 65 yaşındaki Fatma Palaoğlu, bir zamanlar genç kızların çeyizlerinde yer alan ancak şimdilerde unutulmaya yüz tutmuş hasır süslemesi el sanatını, ilerlemiş yaşına rağmen devam ettiriyor.

14.08.2019

Hatay`da bir zamanlar genç kızların çeyizinin olmazsa olmazları arasında yer alan hasır süslemesi el sanatı ürünler, 65 yaşındaki Fatma Palaoğlu`nun elinde şekilleniyor.
Çocukluk yaşlarda öğrendiği hasır örgüden ev eşyası ve süsü yapmayı ilerlemiş yaşına rağmen sürdüren Palaoğlu, eline aldığı iğneyle künefe tepsisi, şekerlik, bulgur eleme kabı ve çeşitli duvar süsleri yapıyor.
Tarladan topladığı buğday sapları ve boyalı plastik ipleri ilmek ilmek ören Palaoğlu, hasır örgüyle yaptığı çeşitli ev eşyası ve süslerini tanesi 20 ile 50 lira arasında satışa sunuyor.
Hasır ürünleriyle gelir sağlayan Palaoğlu, unutulmaya yüz tutmuş bu sanatını gelecek kuşaklara da aktarmak istiyor.
Altı çocuk 21 torun sahibi olan Palaoğlu, bu işi henüz 10 yaşındayken annesinden öğrendiğini ve yarım asırdır en büyük uğraşı olduğunu söyledi.
Fotoğraf: AA
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