Hasat yapılan tarlalar havadan görüntülendi

Türkiye`de 10,1 milyar liralık bitkisel üretim değeriyle ön plana çıkan Antalya`da, 170 bin civarında kayıtlı çiftçi üretim gerçekleştiriyor.

Tropikal meyvelerden pamuğa, yaş sebze ve meyveye kadar her çeşit ürünün yetiştirilebildiği kent, tahıl üretimiyle de öne çıkıyor.

Son yıllarda teknolojik ekipmanlar kullanılarak havalı mibzer şeklinde ekimi yapılan arpa, buğday ve yonca tarlalarında hasat devam ediyor.

Arazilerde oluşan renk ve desenler, bir kısmı hijyenik nedenlerle bir kısmı da renklerinin pastelleşmesi için serilen halıların oluşturduğu renk cümbüşünü anımsatıyor.