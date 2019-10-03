TRT Haber

Az Bulutlu
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  23ºC
Az Bulutlu

Hasar gören minarenin yıkımına başlandı

İstanbul'daki depremin ardından Arnavutköy'de hasar gören bir caminin minaresinin yıkımına başlandı.

03.10.2019

Kentte meydana gelen 5,8`lik depremin ardından Arnavutköy ilçesinde 191 binanın hasar gördüğü ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine çalışma başlatan ilçe belediye ekipleri, yaptıkları incelemede 2’si okul, 1’i cami olmak üzere 24 yapıyı hasar gördükleri gerekçesiyle mühürledi.
Mühürlenen yapılardan İsmail Kocatürk Camisinin minaresinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği karar üzerine, belediye ekiplerinin gerekli güvenlik önlemlerini almasının ardından bugün yıkımına başlandı.
Minare, parçalar halinde sökülerek vinç yardımıyla yere indirilecek.
Çalışmanın iki gün süreceği öğrenildi.
İsmail Kocatürk Camisinin minaresi, Arnavutköy Belediyesi ekiplerince yıkılarak yerine yenisi yapılacak.
Depremin ardından Avcılar`daki Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin de minaresi yıkılmıştı.
Fotoğraf: AA
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER