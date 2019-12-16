Hasankeyf'teki 609 yıllık Er- Rızk Camisi'nin ana gövdesi taşındı

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan Ilısu Barajı ve HES projesi nedeniyle tarihi ve kültürel varlıklarıyla yeni yerine taşınma işlemleri devam eden Hasankeyf`te, baraj gölü sahasından çıkartılan 1700 ton ağırlığındaki 609 yıllık Er-Rızk Camisi`nin ana gövdesi; 256 tekerlekten oluşan, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracıyla Kültürel Park Alanı`ndaki yerine götürüldü.

Türkiye`de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle bütünsel olarak taşınan Zeynel Bey Türbesi`nin, baraj gölü alanından çıkarılarak Yeni Kültürel Park Alanı`na getirilmesinin ardından İmam Abdullah Türbesi ve zaviyesi, Süleyman Han Camisi`nin minaresi, taş kapı ve çeşme bölümü, Kızlar Camisi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı, Er-Rızk Camisi`nin minaresi de başarılı bir şekilde taşınmıştı.

Caminin sökülen minaresinin taşlarının, depoda saklandığını kaydeden Kösalı, şöyle konuştu: "Caminin yerleştirilmesinden itibaren de minaresini yine aynı şekilde hasarsız olarak örmeye başlayacağız. Er-Rızık Camisi, 1400`lü yılların başında Eyyübi Meliki Süleyman Bey tarafından yapılmış bir yapıdır. Bu eserimizi diğerlerinden farklı olarak 4 metre 40 santim yukarıya kaldırdık. Daha sonra taşıma platformuna getirdik. Şu anda da 54 tane SPMT aracılığıyla taşıyoruz. Yarından itibaren de halim duvarlarımız var. Halim duvarlarımızı da yarın taşıyarak taşıma işlemlerini tamamlamış olacağız. Hedefimiz çarşamba günü eserlerimizi yeni yerine indirmiş olmak. Son operasyon. Bununla beraber taşıma işlemlerimiz tamamlanmış olacak."