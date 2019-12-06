Hamsi, Doğu Karadeniz'e kaçtı

Karakaş, yaptığı açıklamada, diğer balık türlerinde yaşanan kıtlığın aksine hamside bu yıl bereketli sezon geçtiğini söyledi. Hamsi avcılığının Batı Karadeniz`de gün geçtikçe azaldığını ve balığın bölgeyi terk ederek Doğu Karadeniz`e göçe başladığını aktaran Karakaş, "Hamsi hızlı göç eden bir tür. Hamsi batıdan başlayarak göçünü sürdürür, en son Doğu Karadeniz`e doğru gider. Sınırı aşar, oradan Gürcistan`a gider. İzinli olduğu yerlerde avcılığı yapılır. Şu anda rutin işleyiş devam ediyor. Şu anda hamsi gerçek güzergahında. Olması gereken yerde." diye konuştu.