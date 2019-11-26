Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi

Bu yıl 47`ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York`ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
En iyi erkek oyuncu dalında Türkiye, İngiltere, Almanya ve Brezilya`dan 4 isim aday gösterildi.
Sanatçı Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri`nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görüldü.
Bilginer, dizide alzheimer hastası olan seri katil Agah karakterini canlandırıyor.
"Kendimden çok Türkiye`ye bu ödül gittiği için çok mutluyum"
Haluk Bilginer, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, ``Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye`ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum.`` ifadesini kullandı.
Törende de bir konuşma yapan Bilginer, dizide adalet ve bellek kaybı kavramlarının anlatıldığını belirterek, ``İçinde yaşadığımız toplumun bellek kaybı yaşamadığından emin olun.`` dedi.
Ödül alan diğer isimler
Törende 2 özel ödül ve 11 Emmy ödülü verildi. En iyi kadın oyuncu ödülünü ise Macar oyuncu Marina Gera kazandı.
Komedi dalında en iyi film, Brezilya`dan Especial de Natal Porta dos Fundos (The Last Hangover), en iyi belgesel filmi Hollanda`dan Bellingcat - Truth in a Post-Truth World, drama dalında en iyi dizi İngiltere`den McMafia, en iyi mini dizi ise Avustralya`dan Safe Harbour seçildi.
Haluk Bilginer (solda3), 47. Uluslararası Emmy Ödülleri`nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi. Bilginer, dizi ekibiyle kameralara poz verdi.
Bilginer, ödülünü aldıktan sonra ABD`li aktris Tamara Tunie (sağda) ile kameralara poz verdi.