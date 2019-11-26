Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi

"Kendimden çok Türkiye`ye bu ödül gittiği için çok mutluyum"

Haluk Bilginer, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, ``Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye`ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum.`` ifadesini kullandı.