Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi

Bu yıl 47`ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York`ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ödül alan diğer isimler

Törende 2 özel ödül ve 11 Emmy ödülü verildi. En iyi kadın oyuncu ödülünü ise Macar oyuncu Marina Gera kazandı. Komedi dalında en iyi film, Brezilya`dan Especial de Natal Porta dos Fundos (The Last Hangover), en iyi belgesel filmi Hollanda`dan Bellingcat - Truth in a Post-Truth World, drama dalında en iyi dizi İngiltere`den McMafia, en iyi mini dizi ise Avustralya`dan Safe Harbour seçildi.