"Halı tarlaları"nın göz alıcı şöleni

Putin: Denizaltı kazası donanma için büyük bir kayıp

Antalya`nın Döşemealtı ilçesinde, mikroplardan arındırılmak ve renkleri pastele dönüştürülmek üzere binlerce el dokuması halı ve kilim, yüzlerce dönümlük tarlalara serildi.

Bitkilerden elde edilen kök boyası kullanılarak orijinal tezgahlarda üretilen el halılarıyla ünlü Döşemealtı`ndaki yüzlerce dönümlük tarım arazileri ve boş arazilere seridi.

Yaz aylarının başlamasıyla Döşemealtı`nda farklı bir hareketlilik başladı.

Hasadı bitiren köylüler, boşalan tarlalarını bu kez halı işletmelerine açıyor.

Dokuyanın anılarını, acılarını, sevinçlerini ilmek ilmek işlediği, motifleriyle gücü, kudreti, sevgiyi, aile birliğini simgeleyen dünyaca ünlü Türk halı ve kilimleri, ülkenin çeşitli bölgelerinden Döşemealtı`na getiriliyor.

Halıların, temizlik işlemlerinin ardından önce uzun tüyleri kısaltılıyor.

Kış aylarında tarımsal hasat için tarlalarda günlerce alın teri döken işçiler yine aynı tarlalara bu sefer renklerinin solarak pastele dönüşmesi ve mikroplarından arınması için halıları sermeye başlıyor.

Birbirinden değerli halıların tarlalarda yerini alıyor.

Fotoğraf meraklılarının da önemli bir adresi haline gelen "halı tarlaları"nda sanatçıların klipleri ile film sahneleri de çekiliyor.

Tarlalara serili milyonluk halıların yağmurdan etkilenmemesi ve çalınmaması için de görevliler 24 saat nöbet tutuyor.

Zaman zaman rüzgar nedeniyle ters dönen, kıvrılan halılar hemen düzeltiliyor, belli aralıklarla da tozlarından arındırılıyor.

Bütün yazı tarlada Antalya`nın sıcağı ve nemi altında geçiren halılar, eylül ayından itibaren toplanıyor ve tozlarından arındırılarak, satış bölgelerine gönderiliyor.

En çok Amerikalılar ve Avustralyalılar ilgi gösteriyor.

Yurt dışındaki dekorasyonlarda pastel renkli, eskitilmiş halıların ilgi gördüğünü belirten Börekci;

"Köylerden, özellikle yaşlılardan eski halıları topluyoruz. Bu halılar bazen çöpe atılan halılar bile olabiliyor. Bu halıları işliyoruz. Tamirat gerekiyorsa tamiratlarını yapıyoruz. Tıraşlanması ya da boyanması gerekiyorsa tıraşlıyor, boyuyoruz." dedi

Börekci, halıların en çok Amerika ve Avustralya`dan ilgi gördüğünü, son yıllarda da başta İsveç ve Norveç olmak üzere Avrupa ülkelerinden de talep aldıklarını vurguladı.

Halıları Antalya`nın yanı sıra Muğla, Van, Kayseri, Malatya, Balıkesir gibi Türkiye`nin farklı illerinden topladıklarını anlatan Börekci, "Tarihi nitelik taşıyan halılar da bu tarlalarda yer alıyor.

El dokumasıyla yapılan halıların kaybolmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye`de maalesef bu halıların değeri yeteri kadar bilinmiyor. Yabancı müşteriler bu halıların değerini çok iyi biliyor" dedi.